POL-RE: Recklinghausen: Zwei Einbrüche mit Gullydeckeln

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht sind unbekannte Täter in Recklinghausen in zwei Lottogeschäfte eingebrochen - in beiden Fällen wurden Gullydeckel benutzt, um sich Zugang zu verschaffen.

Der erste Einbruch war gegen 4.20 Uhr auf der Bergknappenstraße. Nachdem die Scheibe mit einem Gullydeckel eingeworfen war, gingen mehrere Täter in das Lotto- und Tabakgeschäft und erbeuteten Tabakwaren. Keine halbe Stunde später, gegen 4.45 Uhr, kam es auf der Dortmunder Straße zu einer ähnlichen Tat. Auch hier wurde ein Gullydeckel genutzt, um in ein Lottogeschäft einzubrechen. Die Täter hatten es wieder auf Tabakwaren abgesehen.

In beiden Fällen sollen die Täter mit einem dunklen Auto geflüchtet sein. Dank Videoaufnahmen und Zeugenangaben gibt es eine (grobe) Beschreibung von vier Tätern: alle schlank, etwa Mitte 20 (Jahre alt), vermutlich männlich, dunkel gekleidet mit Kapuzenpullovern.

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge der Taten. Für die Ermittlungen bittet die Polizei außerdem Zeugen, sich zu melden. Wer Hinweise zu den Taten oder Angaben zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

