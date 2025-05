Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Frau stürzt im Bus - schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Kurz nach dem Einstieg in einen Bus stürzt eine 84-jährige Hertenerin. Sie war am Dienstag gegen 08:20 Uhr an der Bushaltestelle Roggenkamp eingestiegen. Als der Busfahrer die Fahrt fortsetzte, stürzte die Frau und verletzte sich schwer, Ein Rettungswagen fuhr die Hertenerin in ein Krankenhaus.

