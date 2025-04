POL-EU: Schrotthändler vorläufig festgenommen

Bad Münstereifel-Esch (ots) - Am gestrigen Montag (31. März) geriet gegen 12 Uhr, durch noch warme Holzkohle, eine Grünfläche und das dort verteilte Stroh in der Eschenstraße in Bad Münstereifel-Esch in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Polizeibeamten löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 ...

