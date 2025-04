POL-EU: Holzkohle löste Brand aus

Zülpich-Dürscheven (ots) - Am Sonntag (30. März) kam es um 12.46 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Zülpich-Dürscheven zu einem Dachstuhlbrand. Nach ersten Erkenntnissen öffnete ein 64-jähriger Bewohner im ersten Obergeschoss die Eingangstür von seiner Wohnung und stieß dabei auf eine große Rauchwolke. Daraufhin wurde die Feuerwehr über den Brand in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr musste insgesamt acht Personen aus dem Mehrfamilienhaus ...

