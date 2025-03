Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dachstuhlbrand

Zülpich-Dürscheven (ots)

Am Sonntag (30. März) kam es um 12.46 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Zülpich-Dürscheven zu einem Dachstuhlbrand.

Nach ersten Erkenntnissen öffnete ein 64-jähriger Bewohner im ersten Obergeschoss die Eingangstür von seiner Wohnung und stieß dabei auf eine große Rauchwolke.

Daraufhin wurde die Feuerwehr über den Brand in Kenntnis gesetzt.

Die Feuerwehr musste insgesamt acht Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuieren.

Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Ein 52-jähriger Bewohner wurde mit dem Rettungswagen (Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation) in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Dachstuhl wurde bei dem Brand komplett zerstört.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde auch das angrenzende Nachbarhaus während der Löscharbeiten vorsorglich evakuiert.

Die Bewohner aus dem Haus konnten nach dem Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Während der Löscharbeiten wurde die Heerstraße/ Bendenstraße sowie die Landstraße 61/ Heerstraße für den Verkehr gesperrt.

Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

