Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kleinkrafträder entwendet

Geseke (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.07.2025 kam es zwischen 00:30 Uhr und 05 Uhr zu zwei vollendeten und einen versuchten Diebstahl von Kleinkrafträdern.

Ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Peugeot wurde in der Zeit zwischen 01 Uhr und 05 Uhr aus der Cranestraße entwendet. Unbekannte überwanden das Lenkradschloss und entfernten sich mit dem Krad.

Gegen 03:30 Uhr wurde in der Franz-Wienhold-Straße in Störmede ein Kleinkraftrad des belgischen Herstellers Claeys aus einem Carport gestohlen. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den Diebstahl des E-Rollers und sah zwei Jugendliche, die den Roller in Richtung Friedrich-Jürgensmeyer-Straße schoben. Die Zeugin folgte den Jugendlichen und konnte beobachten wie diese mit einem weiteren Roller in Richtung Geseke flohen. Der E-Roller wurde an der Ecke Langeneicker Straße / Friedrich-Jürgensmeyer-Straße abgestellt zurück gelassen. Die Zeugin konnte die männlichen Jugendlichen beschreiben. Beide waren schlank und ca. 170cm groß. Sie trugen dunkle Bekleidung und seien vermutlich rumänischer Herkunft. Einer fiel besonders durch seine dicke Nase auf. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben in der Nacht erfolglos.

Um 00:30 Uhr wurde der Eigentümer eines Kleinkraftrades Peugeot durch ein lautes knacken aus dem Schlaf gerissen. Bei einem anschließenden Blick aus seinem Fenster, sah er lediglich einen Schatten in Richtung Schildergasse davonlaufen. Bei der anschließenden Nachschau stellte der Geschädigte fest, dass das Lenkradschloss seines Krades geknackt wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

