Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Busch beginnt zu brennen

Am Donnerstag, 03. Juli 2025 gegen 13:20 Uhr gerieten aus unbekannter Ursache der Grünstreifen entlang eines Feldweges am Varnhorner Weg sowie ein Busch in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Visbek gelöscht werden.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. Juli 2025 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Peugeot 2008 in grau. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Keetstraße abgestellt worden. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/808460) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03. Juli 2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Grundstücksmauer im Marschweg. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04441/9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Am Donnerstag, 03. Juli 2025 gegen 16:17 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Bakum mit seinem Pkw die Lohner Straße in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Landwehrstraße übersah er, dass der vorausfahrende Pkw aufgrund der Ampel halten musste. Er fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der 29-jährige Fahrzeugführer und seine 29-jähirge Beifahrerin, beide aus Lohne, leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 02. Juli 2025, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 03.Juli 2025 17:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi in schwarz. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand in der Straße In der Bergmark abgestellt worden. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/808460) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell