Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fettbrand

Am Donnerstag, 03. Juli 2025 gegen 12:08 Uhr kam es zu einem Fettbrand in der Küche einer Wohnung in der Florianstraße. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh gelöscht werden. Der Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Friesoythe - Brand einer Garage

Am Freitag, 04. Juli 2025 gegen 03:00 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine freistehende Garage mit Werkstatt in der Straße Knapper Weg in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Friesoythe, Altenoythe und Gehlenberg gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. Juli 2025 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Kia Ceed in schwarz. Das Fahrzeug war an der Bahnhofstraße abgestellt worden. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell