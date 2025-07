Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 02. Juli 2025 beschädigte eine 58-jährige Frau aus Damme mit ihrem Pkw beim Ausparken einen parkenden Pkw, Audi Avant, welcher auf dem Parkplatz des Freibades in Damme, in der Straße Am Freibad, abgestellt worden war. Ein Zeuge sprach die Verursacherin an, diese entfernte sich daraufhin mit dem Pkw vom Unfallort. Gegen 17:05 Uhr meldeten sich Zeugen, dass die Unfallverursacherin zurückgekehrt sei und nun neben ihrem Pkw auf dem Boden liege, augenscheinlich stark alkoholisiert. Augenscheinlich stand die 58-Jährige unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. An dem zuvor beschädigten Pkw entstand ein Schaden von rund 5.500,00 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die die 58-Jähirge fahrend beobachtet haben, sich bei der Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) in Verbindung setzen. Hierbei geht es um den Zeitraum zwischen 15:10 Uhr bis 17:05 Uhr. Die 58-Jährige war mit einem weißen Kia Rio, Vechtaer Ortskennung unterwegs.

Lohne - Diebstahl aus Werkzeugcontainer

In der Zeit von Dienstag, 01. Juli 2025 16:00 Uhr bis Mittwoch, 02. Juli 2025 05:30 Uhr begaben sich unbekannte auf das Gelände einer Baustelle in der Toppstraße, verschafften sich Zutritt zu einem Container und entwendeten diverse Elektrogeräte. Eine Schadenssumme liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Holdorf - Waldbrand

Am Mittwoch, 02. Juli 2025 in der Zeit zwischen 11:40 Uhr bis 14:30 Uhr kam es im Waldgebiet im Bereich des Heideweges zu zwei Brandeinsätzen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Holdorf gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. Juli 2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden eine Grundstückshecke in der Gartenstraße. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/967220) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. Juli 2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, Opel Mokka, welcher auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

