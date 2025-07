Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Montag, 30. Juni 2025 10:00 Uhr bis Dienstag, 01. Juli 2025 12:25 Uhr versuchten unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Meyerhöfen zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Montag, 30. Juni 2025 22:00 Uhr bis Dienstag, 01. Juli 2025 19:30 Uhr versuchten unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße In der Bergmark zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Brand nach Schweißarbeiten

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 09:18 Uhr kam es in der Werkstatt einer Metallverarbeitungsfirma in der Straße Im Schlatt bei Schweißarbeiten zu einem Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehren Lohne und Brockdorf gelöscht werden. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.

Lohne - Brand in Container

Am Dienstag, 10. Juli 2025 gegen 08:25 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache der Bio-Filter einer Holz-Hackschnitzel-Anlage einer Firma in der Straße Gewerbering in Brand. Der Brand griff auf einen zweiten Container über. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell