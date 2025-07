Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - vers. Einbruch in Pkw

In der Zeit von Sonntag, 29. Juni 2025 22:00 Uhr bis Montag, 30. Juni 2025 08:15 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Eschweg und schlugen mittels unbekannten Gegenstands die Scheibe der Fahrerseite eines Mercedes Benz C 200 d in grau ein, welcher in einem Carport abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag, 30. Juni 2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr einen Pkw, Volkswagen in weiß, welcher auf einem Parkplatz an der Ahlhorner Straße abgestellt worden war. Die unbekannten beschädigten die Windschutzscheibe, es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 in der Zeit zwischen 15:25 Uhr bis 16:55 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Touran in schwarz. Der Pkw war auf einem Parkplatz an der Gildestraße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf rund 5.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Montag, 30. Juni 2025 gegen 05:41 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Bramsche mit seinem Pkw die Hunteburger Straße in Richtung Hunteburg und beabsichtigte nach links auf ein Firmengelände abzubiegen. Hierbei übersah er einen 22-jährigen Mann aus Damme, welcher mit seinem Krad die Hunteburger Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 30. Juni 2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 16:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes Benz B 200 in grau. Der Pkw war auf einem Parkplatz am Bürgermeister-Möller-Platz abgestellt worden. Der Schaden wurde auf rund 3.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 30. Juni 2025 gegen 21:55 Uhr befuhr ein 69-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pedelec einen Parkplatz an der Mühlenstraße. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er gegen den Pkw eines 54-Jährigen Mannes aus Schneiderkrug. Ein Atemalkoholtest bei dem 69-Jährigen ergab eine Beeinflussung von 1,96 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell