Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - 15-jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle und verunfallt

Am Sonntag, 29. Juni 2025 gegen 23:00 Uhr meldeten sich Angehörige bei der Polizei in Vechta und gaben an, dass ein 14-jähriger Jugendlicher soeben mit einem Pkw davon gefahren sei. Der Pkw kann gegen 23:50 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei Vechta in der Landwehrstraße angetroffen werden. Der Pkw wurde zu diesem Zeitpunkt von einem 15-Jährigen Jugendlichen aus Vechta geführt. Als der 15-Jährige die Polizeibeamten erkannte, beschleunigte er den Pkw, missachtete die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens und entzog sich der Verkehrskontrolle in dem er die Lohner Straße, Richtung Diepholzer Straße mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Der 15-Jährige beabsichtigte nach links in die Lüscher Straße abzubiegen, aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hecke. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Gegen den 15-Jährigen Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eines Pkw, Fahren ohne Fahrerlaubnis, verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs und mehrerer Ordnungswidrigkeiten ermittelt. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen des Verdachts Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie der unbefugten Ingebrauchnahme eines Pkw ermittelt. Die Jugendlichen wurden zunächst zur Dienststelle des PK Vechta verbracht und anschließend in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000,00 Euro.

Visbek - Verkehrsfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 29. Juni 2025 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Wardenburg mit seinem Pkw die Dorfstraße. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und auf kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Anschließend flüchtete der 32-Jährige in ein angrenzendes Feld. Der 32-Jährige konnte mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Visbek ausfindig gemacht werden. Es stellte sich heraus, dass er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,38 Promille. Zudem räumte er ein zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der 32-Jährige war zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro.

