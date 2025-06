Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kupferdiebstahl

Am Samstag, 28. Juni 2025 in der Zeit zwischen 19:30 Uhr bis 20:10 Uhr gab sich eine derzeit unbekannte männliche Person als Handwerker aus und entwendete mehrere Kupferplatten eines Wohnhauses in der Hermann-Löns-Straße. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 29. Juni 2025 gegen 13:36 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Steinfurt mit seinem Pkw die Garreler Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 26-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,61 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 29. Juni 2025 gegen 09:00 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau aus Friesoythe mit einem Pkw die B213 von Vahren kommend gerade aus in Richtung Stapelfeld zu queren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Mann aus Großharrie auf seinem Krad. Es kam zum Zusammenstoß, der 24-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell