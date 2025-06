Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 28.-29.06.2025

Varrelbusch - Bedrohung

Am Sonntag gegen 02:30 Uhr kam es zu Streit zwischen einem 26-jährigen Mann aus Evessen und einer bislang unbekannten männlichen Person auf dem Schützenfest in Varrelbusch. Im Rahmen des Streits zog der unbekannte Beschuldigte ein Messer und drohte dem Opfer Gewalt an. Als das Opfer zu Fuß floh, entfernte sich der Beschuldigte vom Ereignisort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cappeln - Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Samstag 18:30 Uhr auf Sonntag 02:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Sonnentauring in Sevelten/Cappeln ein. Hierbei erlangten sie Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Auch hier bittet die Polizei Cloppenburg um Zeugenhinweise.

Höltinghausen - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 19:45 Uhr befuhr ein 55-Jähriger aus Höltinghausen den Steinkampweg in Höltinghausen mit seinem Kleinkraftrad. Als eine Streife der Polizei ihn kontrollierte, wurde ein Atemalkoholwert von 2,87 Promille festgestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da der Mann zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ergänzend ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag kurz vor Mitternacht kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg eine 61-jährige aus Cloppenburg, welche mit einem VW Tiguan die Jümmestraße in Cloppenburg befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Essen - Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Verkehr Am Samstag gegen 05:00 Uhr befuhr ein 38-Jähriger aus Cloppenburg den Hohen Weg in Bevern und touchierte mit seinem BMW einen geparkten Audi. Der Fahrer des BMW ließ seinen Wagen vor Ort zurück und flüchtete zu Fuß. Eine Streife konnte ihn jedoch im unmittelbaren Nahbereich antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Auch hier wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Der Gesamtschaden durch den Verkehrsunfall beträgt ca. 15.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr kam es in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen an der Löninger Straße in Höhe der Hausnummer 26 abgestellten Opel Zafira. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Samstag kam es zu einem Unfall zum Nachteil eines Feuerwehrmannes im Zusammenhang mit dem Hasetal-Marathon in Löningen. Ein 53-Jähriger aus Löningen wollte mit seinem VW Golf vom Birkenweg auf die Haselünner Straße einbiegen. Diese war jedoch wegen des Marathons gesperrt. Als der Mann in die Straße einbiegen wollte, fuhr er dem Streckenposten der Freiwilligen Feuerwehr zunächst gegen die Schienbeine und anschließend über den linken Fuß. Dabei wurde der Feuerwehrmann leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der PKW von der Einsatzstelle. Der Fahrer konnte durch die Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr Ein 35-jähriger Cloppenburger befuhr am Samstag gegen 23:30 Uhr mit seinem E-Bike den Ambührener Weg in Richtung Molberger Straße in Cloppenburg. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei zog sich der Mann Verletzungen im Gesicht zu. Da er angab, zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,75 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich auch Fahrradfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafbar machen können. Ab 1,6 Promille gilt ein Fahrradfahrer als absolut fahruntüchtig.

