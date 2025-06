Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl eines Außenbordmotors / Zeugenaufruf

Von Dienstag auf Mittwoch, 24./25.06.2025, wurde von einem Boot auf dem Elisabethfehnkanal an der Anlegestelle Höhe Schleusenstraße 51 ein Außenbordmotor entwendet. Zeugen in der Sache werden gebeten, sich bei der Polizeistation Barßel (Tel.: 04499-9222022) zu melden.

Saterland - Einbruch in Schule / Zeugenaufruf

In der Zeit von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitagmorgen kam es an der Haupt- und Realschule in Ramsloh zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten mehrere Räume. Ein fest verbauter Tresor wurde aus dem Gebäude verbracht, jedoch nicht geöffnet. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491-93390) zu melden.

Barßel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstagabend, gegen 19.50 Uhr, wurde ein 34-jähriger Barßeler mit seinem Pkw einer Kontrolle unterzogen. Hierbei bestand der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Substanzen steht. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurden eröffnet.

Gehlenberg - Gasaustritt

Am Freitagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, kam es in Gehlenberg, Hauptstraße Höhe Marienstraße, kurzzeitig zu einem Gasaustritt, als bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde. Die Feuerwehr Gehlenberg und ein Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens behoben den Schaden. Die Hauptstraße wurde kurzzeitig gesperrt.

