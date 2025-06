Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, 25. Juni 2025 16:00 Uhr bis Donnerstag, 26. Juni 2025 07:10 Uhr beschädigte eine unbekannte Person den Blitzableiter eines Gebäudes in der Ringstraße. Zudem wurden die Wände mit Farbe besprüht. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Verursacher alkoholisiert

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 gegen 10:35 Uhr befuhr ein 44-jähirger Mann aus Essen mit seinem Pkw die Dinklager Straße in Richtung Artlandstraße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde seine 50-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Essen, leicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass der 44-Jährige zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der verfügte über keinen Versicherungsschutz. Bei dem 44-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 gegen 02:30 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte Person mehrere Fahrzeuge in der Borkumstraße. Der unbekannte Täter wurde durch einen Anwohner beobachtet. Es entstand ein Schaden von rund 900,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell