Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Erneuter Diebstahl aus Entsorgungsbetrieb

Erneut begaben sich in der Zeit von Dienstag, den 24.06.2025, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, den 25.06.2025, 06:30 Uhr, unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände eines Entsorgungsbetriebes am Grenzweg und entwendeten aus einer offenen Räumlichkeit diverses Werkzeug. Des Weiteren wurde Elektroabfall entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 25.06.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Falkenrotter Straße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Visbek - Kleiner Brand eines Unterstandes

Am Mittwoch, den 25.06.2025, wurde der Freiwilligen Feuerwehr Visbek gegen 07:45 Uhr ein kleiner Brand eines provisorischen Unterstandes an einem Waldrand im Kreuzweg gemeldet. Die Ursache des Brandes, der auch in geringem Ausmaß auf zwei Bäume übergriff, ist derzeit unklar.

Goldenstedt - Feuer durch Gasbrenner verursacht

Am Mittwoch, den 25.06.2025, ist es gegen 18:05 Uhr erneut zu einem Brand aufgrund des Einsatzes eines Unkrautbrenners gekommen. Bei Gartenarbeiten auf einem Grundstück in der Auenstraße griff ein Funke auf eine anliegende Hecke über. Der Bewohner konnte das Feuer eigenständig löschen, die Freiwillige Feuerwehr Lutten musste nicht mehr intensiv eingreifen und war zur Nachaufsicht vor Ort.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass insbesondere in den Sommermonaten die Vegetation extrem trocken sein kann und der kleinste Funke genügt, um beispielsweise Hecken oder Bäume in Brand zu setzen. Nicht selten können Brände dieser Art auf anliegende Dachüberstände und im Endeffekt auf Gebäude übergreifen. Dieser Hinweis ergeht nicht nur im Zusammenhang mit dem Einsatz von Unkrautbrennern, auch das achtlose Entsorgen von Zigarettenresten oder heißer Asche nach einem Grillen kann schnell für das Entstehen eines Feuers ursächlich sein.

Damme - Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Am Mittwoch, den 25.06.2025, wurde ein 67-jähriger PKW-Führer aus Damme gegen 22:15 Uhr einer Verkehrskontrolle auf der Borringhauser Straße unterzogen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv mit 1,05 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

