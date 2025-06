Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Vechta - Falsche Handwerker unterwegs erbeuten Goldschmuck

Am Dienstag, den 24.06.2025, waren falsche Handwerker im Bereich Vechta unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 11:45 Uhr eine 72-jährige Frau in der Rombergstraße aufgesucht. Die beiden unbekannten männlichen Täter gaben vor, infolge eines Rohrbruchs in der Nachbarschaft in die Wohnung zu müssen, um Wasser aufzudrehen. Die Männer hätten sich in der Folge schnell durch die Wohnung bewegt und diese ebenso schnell wieder verlassen. Entgegen einer ersten Annahme sei es doch zu einem Diebstahl von Goldschmuck gekommen.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 170 cm - Korpulent - Graue Arbeitshosen - Nicht-deutsches Erscheinungsbild - Aussprache: Deutsch mit Akzent - Dunkle kurze Haare - Unter- und Oberlippenbart bei einer Person

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Grundsätzlich wird nochmals auf folgende präventive Hinweise verwiesen:

- Lassen Sie sich nicht an der Haustür unter Druck setzen - Seien Sie misstrauisch gegenüber angeblichen Handwerkern, die sie nicht einbestellt haben - Lassen Sie sich Ausweise zeigen - Nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen oder Nachbarn auf und fragen Sie um Hilfe bzw. Rat - Unterschreiben Sie nichts - Geben Sie keine persönlichen oder finanziellen Informationen preis - Verifizieren Sie Sachverhalte mit der Polizei - Kommen Ihnen Personen oder Verhaltensweisen komisch vor, setzen Sie sich umgehend mit der Polizei in Verbindung

Mehr unter www.polizei-beratung.de

Vechta - PKW-Führer fällt durch Fehlzündungen auf

Am Dienstag, den 24.06.2025, wurde ein 26-jähriger PKW-Führer aus Vechta auf der Falkenrotter Straße kontrolliert. Hintergrund der Kontrolle war eine auffällige Fahrweise verbunden mit einer Verursachung unnötigen Lärm durch gezieltes Herbeiführen von Fehlzündungen. Der Fahrzeugführer wurde auf sein Fehlverhalten hingewiesen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bakum - Brückenpfeiler mit Farbe beschmiert

In der Zeit von Freitag, den 20.06.2025, 12:15 Uhr, bis Montag, den 23.06.2025, 07:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen neu errichteten Brückenpfeiler an der Autobahn 1 - Höhe Zur Mühle - großflächig durch das Auftragen von Farbe. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt.

Lohne - Diebstahl aus Stallgebäude

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Dienstag, den 24.06.2025, 00:00 Uhr bis 09:50 Uhr, in ein Stallgebäude im Hamberger Pickerweg ein und entwendeten diverse Werkzeuge und Autoreifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 23.06.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 17:45 Uhr und 18:10 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Keetstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,- EUR. Der Verursacher verließ die Unfallstelle unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Strauch gerät in Brand

Bei Gartenarbeiten geriet am Dienstag, den 24.06.2025, gegen 14:25 Uhr, eine Konifere in einem Garten am Kressenweg in Brand. Infolge der Arbeiten mit einem Gasbrenner entzündete sich das Gewächs. Das Feuer breitete sich auf den Dachüberstand des Wohnhauses aus. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne brachte den Brand unter Kontrolle. Am Gebäude entstand Sachschaden.

Neuenkirchen-Vörden - Pedelec-Fahrer fährt gegen PKW

Am Dienstag, den 24.06.2025, befuhr ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden den Autohof an der Hörster Heide und übersah einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich der Pedelec-Fahrer leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1300,- EUR.

