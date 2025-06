Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kupferdachrinnen und Messingtafeln

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Zeit von Dienstag, den 17.06.2025 (18:00 Uhr) bis Mittwoch, den 18.06.2025 (19:00 Uhr), zu einem Diebstahl von Kupferdachrinnen und massiven Messingtafeln am Gebäude und im Umfeld der St. Marien Kirche in Bethen (An der Wallfahrtskirche). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt / Zeugen gesucht

Am Dienstag, den 24.06.2025, befuhr ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Emstek die Alte Bundesstraße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als dieser in eine Nebenstraße nach links abbiegen wollte, übersah dies eine nachfolgende und in diesem Moment überholende PKW-Führerin aus Cloppenburg. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Rollerfahrer schwer, die PKW-Führerin leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 7000,- EUR geschätzt. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Emstek unter 04473/932180 in Verbindung zu setzen.

Essen (Oldb) - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Dienstag, den 24.06.2025, befuhr 31-jähriger PKW-Führer aus Löningen die Löninger Straße / Nordwest-Tangente und beabsichtigte im Verlauf nach links auf die Löninger Straße in Fahrtrichtung Bunnen abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Essen (Oldb) die Löninger Straße in Fahrtrichtung Essen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Motorradfahrer wurde schwer, der PKW-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR.

Essen (Oldb) - Wartehaus einer Bushaltestelle beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 20.06.2025, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, den 25.06.2025, 09:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Verglasung eines Wartehauses an einer Bushaltestelle an der Kirchstraße. Der Schaden wurde auf ca. 1500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldb) unter 05434/924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell