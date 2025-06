Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Entsorgungsbetrieb

In der Zeit von Sonntag, den 22.06.2025, 10:00 Uhr, bis Montag, den 23.06.2025, 06:30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Entsorgungsbetriebes am Grenzweg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Container mit Elektroschrott. Das genaue Diebesgut kann derzeit nicht benannt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - PKW zerkratzt

In der Zeit von Sonntag, den 22.06.2025, 20:00 Uhr, bis Montag, den 23.06.2025, 10:30 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen PKW BMW auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Graf-von-Galen-Straße. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Eine Person bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montag, den 23.06.2025, befuhr eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta gegen 14:45 Uhr die Oyther Straße in Fahrtrichtung Oythe. In Höhe der Einmündung Botenkamp wurde sie durch einen dort wartenden PKW irritiert und kam infolge dessen zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht, am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Lohne - E-Scooter und Pedelec stoßen zusammen

Am Montag, den 23.06.2025, fuhr ein 16-jähriger E-Scooter-Führer aus Lohne gegen 17:45 Uhr von einem Grundstück auf den Radweg der Lindenstraße. Hier übersah er eine querende 61-jährige Pedelec-Fahrerin aus Dinklage, welche den Radweg in Fahrtrichtung befuhr. Infolge des Sturzes wurde die Dinklagerin leicht verletzt.

Goldenstedt - Kasse in Selbstbedienungsladen aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen am Montag, den 23.06.2025, in der Zeit zwischen 20:10 Uhr und 20:20 Uhr, eine Kasse in einem Selbstbedienungsladen für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Burgweg auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444/967220 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Diebstahl aus Kirche

Am Sonntag, den 22.06.2025, betraten unbekannte Täter zwischen 12:45 Uhr und 21:50 Uhr eine Kirche Am Burghof und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Sakristei. Aus dieser wurden Schlüssel entwendet und im Anschluss mutmaßlich versucht, einen Tresor zu öffnen. Dies misslang nach bisherigen Erkenntnissen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

