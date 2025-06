Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwölfjähriger forderte Geld von Schülern; Nächtlicher Joint-Konsum in Musterwohnung: Festnahme zweier Tatverdächtiger; Fahrlehrer von wütendem Autofahrer attackiert und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zwölfjähriger forderte Geld von Schülern - Offenbach

(cb) Zwei elfjährige Kinder waren am Montag, gegen 18.45 Uhr, in der Schubertstraße unterwegs, als sie von ein einem ein Jahr älteren Junge angesprochen wurden. Der Schüler soll in aggressiver Art auf die beiden Kinder zugegangen sein und Geld von diesen gefordert haben. Um dem Nachdruck zu verleihen, habe dieser ein Taschenmesser vorgehalten. Die herbeigeeilte Polizei konnte den Burschen nur kurze Zeit später ermitteln und seinen Eltern übergeben. Hierbei führten die Schutzleute ein intensives Gespräch mit dem Kind und seinen Erziehungsberechtigten.

2. Nächtlicher Joint-Konsum in Musterwohnung: Festnahme zweier Tatverdächtiger - Offenbach

(lei) Sie sollen widerrechtlich in eine Musterwohnung eines unbezogenen Neubaus eingedrungen sein, deswegen wird nun gegen zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren unter anderem wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. In der Nacht zu Dienstag sollen die beiden Herrschaften das in Fertigstellung befindliche Mehrfamilienhaus in der Gabelsbergerstraße betreten und sich mit einem zuvor gestohlenen Schlüssel Zugang zu der Wohnung verschafft haben. Dort, so die Feststellung, sollen sie Joints geraucht haben. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreifen nahmen die beiden beim Verlassen des Objekts dann gegen 2.40 Uhr vorläufig fest. Ob sie wegen des Drogenkonsums dort waren beziehungsweise was sie sonst in der Wohnung zu suchen hatten, ist noch unklar, denn nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

3. Hinweise erbeten: gelber Passat beschädigt - Neu-Isenburg (cb) Die Polizei in Neu-Isenburg sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag in der Goethestraße (40er-Hausnummern) ereignete, Zeugen der Tat. Der Fahrzeugbesitzer eines gelben VWs mit OF-Kennzeichen stellte seinen Wagen gegen 16 Uhr am Fahrbahnrand ab. Als er nur 45 Minuten später zu seinem Passat zurückkehrte, musste er Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern, flüchtete der bis dato unbekannte Unfallbeteiligte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

4. Fahrlehrer von wütendem Autofahrer attackiert - Rodgau / Nieder-Roden

(cb) Am Montagabend kam es nach einem Fahrmanöver einer jungen Fahrschülerin in der Borsigstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrlehrer und einem bislang unbekannten Fahrzeugführer. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die Fahranfängerin, gegen 18.35 Uhr, in dem Fahrschulauto die Borsigstraße entlang. Sie übte gerade das Vorbeifahren an parkenden Fahrzeugen und fuhr deshalb recht weit mittig der beiden Fahrstreifen. Darüber ärgerte sich wohl ein entgegenkommender Fahrzeugführer dermaßen, dass er offenbar zielgerichtet auf das Fahrschulauto zufuhr. Bei einer anschließenden persönlichen Unterredung zwischen dem Fahrlehrer und dem Unbekannten habe dieser den Fahrlehrer beim Anfahren mit seinem schwarzen Seat mit OF-Kennzeichen mit dem Außenspiegel touchiert. Anschließend fuhr er diesem über den Fuß, so dass der Lehrende leichte Verletzungen davontrug. Die Polizei in Heusenstamm ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Diese wenden sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 06104 6908-0 an die Ermittler.

5. Wie kann ich mich vor Einbruch schützen? - Polizei berät vor Ort - Dreieich

(cb) Damit das eigene zu Hause auch in den Sommermonaten der sichere Ort zum Wohlfühlen und Leben bleibt, stehen die Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung am Mittwoch, 11. Juni, zwischen 10 und 13 Uhr, an einem Infostand zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Durch die Präventionsexperten werden im Einkaufszentrum Dreieich-Nordpark in der Robert-Bosch-Straße neuste und wirkungsvolle Sicherungstechniken vorgestellt und typische Sicherheitslücken aufgezeigt. Die neutrale Beratung durch die Beamten des Polizeipräsidiums Südosthessen ist für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Informationen der hessischen Polizei bezüglich der diesjährigen Sommerkampagne finden Sie im nachfolgenden Link: https://k.polizei.hessen.de/508735510.

6. Steine von Parkdeck geworfen: Suche nach Werfern - Dreieich

(lei) Auch wenn niemand verletzt wurde, diese Aktion war gefährlich: Zwei unbekannte Jugendliche, beide etwa 14 bis 16 Jahre alt, haben am Montagabend, gegen 20.35 Uhr, in der Robert-Bosch-Straße 15 mehrere zum Teil handflächengroße Steine von einem Parkdeck geworfen. Drei darunter stehende Männer im Alter von 24, 47 und 48 Jahren konnte die Steine mit den Armen abwehren, sodass sie unversehrt blieben. Anschließend flüchtete das Duo per Fahrrad. Einer der Jungen war 1,60 bis 1,70 Meter groß und mit einem weißen Polo-Shirt von Nike bekleidet. Er hatte eine neongelbes Kinderrad dabei. Sein Begleiter trug weiße Schuhe. Die Polizei in Neu-Isenburg hat nun Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen, die weitere Angaben machen können (06102 2902-0).

7. Wer hat den grauen MG beschädigt? - Hainburg / Klein-Krotzenburg

(cb) Einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro richtete ein bis dato Unbekannter am Montag, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr an, als dieser einen grauen MG beschädigte. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Unbekannte vermutlich beim Wenden den grauen Wagen, der in der Daimlerstraße (10er-Hausnummern) abgestellt war. Zeugen setzen sich bitte mit den Beamten in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 in Verbindung.

8. Roter Seat angedotzt - Mainhausen / Zellhausen

(cb) Ein bis dato unbekannter Unfallverursacher dotzte einen in der Rathausstraße (einstellige Hausnummern) abgestellten roten Seat am Kotflügel an. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Mittwoch, 12.30 Uhr und Montag, 10.30 Uhr. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallbeteiligte anschließend. Die Ermittler in Seligenstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

9. Betrüger halfen beim Einkaufen und klauten Geldkarten - Egelsbach

(cb) Freundlichkeit sieht anders aus! Eine ältere Dame wollte am Mittwoch ihre Einkäufe in ihren geparkten Wagen in der Kirschstraße laden, als ihr ein etwa 45 Jahre alter Mann zu Hilfe kam. Die Seniorin hakte sich bei ihm ein, während er ihr die Einkaufstasche zum Fahrzeug trug. Später zu Hause musste die Rentnerin dann allerdings feststellen, dass der vermeintlich hilfsbereite Mann mit schwarzen kurzen Haaren ihr während seiner Hilfeleistung zwei Geldkarten gestohlen hatte. Der Mann, der eine Landkarte bei sich hatte, nutzte die Geldkarten um mit diesen in den folgenden Tagen mehrere tausend Euro vom Konto der Egelsbacherin abzubuchen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 03.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell