Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Strücklingen - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Dienstagnachmittag, 24. Juni 2025, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 72 in 26683 Saterland OT Strücklingen zu einem folgenschweren Unfall, bei welchem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 50-jähriger Mann aus Leer fuhr mit seinem PKW in Richtung Aurich. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der PKW in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit der Sattelzugmaschine eines 43-jährigen Mannes aus Molbergen. Der PKW wurde durch den Zusammenstoß an den Fahrbahnrand geschleudert und komplett zerstört - der Fahrzeugführer verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer des LKW erlitt einen Schock und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen gesperrt. Vor Ort waren eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell