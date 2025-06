Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ergänzende Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ergänzung der Pressemitteilung vom 24.06.2025 / 09:40 Uhr

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 23.06.2025, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 20:15 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Befahren einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Waldstraße einen geparkten PKW Audi Q5 und verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/924700

