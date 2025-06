Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zwei PKW zerkratzt / Täter flüchtig

Ein unbekannter Täter wurde am Donnerstag, den 26.06.2025, zwischen 02:20 Uhr und 02:30 Uhr dabei beobachtet, wie dieser zwei PKW auf einem Parkplatz in der Borkumstraße zerkratzte und Sachschaden verursachte. Der Täter konnte im Anschluss unerkannt flüchten und wurde folgendermaßen beschrieben:

- männlich - ca. 180 cm - grauer Kapuzenpullover

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Diebstähle aus PKW mit Zielrichtung Navigationssystem

In drei Fällen ist es im Zeitraum von Dienstag, den 24.06.2025, 17:15 Uhr, bis Mittwoch, den 25.06.2025, 11:00 Uhr, zu Diebstählen von Navigationsgeräten aus PKW heraus gekommen. Betroffen war zum einen ein PKW VW Caddy im Reepkamp, zum anderen ein PKW VW Sharan in der Mozartstraße und ein PKW VW Sharan in der Dr.-Richard-Straße. In allen Fällen wurde das fest installierte Navigationsgerät fachmännisch entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Emstek - Reifen eines Transporters zerstochen

Am Mittwoch, den 25.06.2025, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 05:30 Uhr, begab sich ein unbekannter Täter auf die Hofzufahrt eines Einfamilienhauses am Tulpenweg und zerstach alle Reifen eines dort abgestellten Transporters. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Essen (Oldb) - PKW überschlägt sich / Insassen unverletzt

Am Mittwoch, den 25.06.2025, befuhr ein 20-jähriger PKW-Führer aus Lohne mit seinem Beifahrer (männlich, 19 J., Lohne) die Dinklager Straße und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug er sich mehrfach, ehe er auf der Seite liegend im Straßennebenraum zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Insassen wurden jedoch vorsorglich einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell