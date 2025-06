Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Mittwoch, den 25.06.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 11:30 Uhr einen 49-jährigen PKW-Führer aus dem Saterland auf der Schwaneburger Straße. Bei der Kontrolle verlief ein Urin-Vortest positiv auf THC. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 25.06.2025, befuhr eine 46-jährige PKW-Führerin aus Bösel gegen 16:42 Uhr die Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Bösel. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam ihr mit einem PKW im Verlauf entgegen und geriet in einem Kurvenbereich zu weit in den Gegenverkehr. In der Folge touchierte dieser das Fahrzeug des Böselerin. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

