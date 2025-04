Polizei Köln

POL-K: 250402-2-K Radfahrer (40) bei Abbiegeunfall verletzt - Fahrer eines blauen Wagens gesucht

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen Abbiegeunfall zum Nachteil eines Radfahrers (40) im Bereich Hansaring/Bremerstraße am Dienstagmorgen (1. April) sucht die Polizei nach dem Fahrer eines blauen Fahrzeugs. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 40-Jährige gegen 9.50 Uhr auf dem Radschutzstreifen vom Hansaring in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Einmündung Bremer Straße soll der gesuchte Autofahrer dann nach rechts abgebogen sein. Der Radfahrer musste laut eigenen Angaben daraufhin so stark abbremsen, dass er auf die Fahrbahn stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit Verletzungen an Hand und Gesicht in ein Krankenhaus.

Der mutmaßlich am Unfall beteiligte Wagen setzte seine Fahrt dagegen fort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zudem gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell