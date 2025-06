Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Einbruch in Wohnung

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr verschafften sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Während der Tatbegehung kam einer der Bewohner nach Hause und überraschte den Täter, welcher daraufhin flüchtete. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30-35 Jahre alt - schlanke Statur - blaue Jeans - trug eine Weste - schwarze Cappy - Umhängetasche

Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung an Straßenmasten

In der Zeit von Freitag, 20. Juni 2025 20:00 Uhr bis Montag, 23. Juni 2025 07:00 Uhr besprühten unbekannte insgesamt 9 Masten der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Lagerweg mit Farbe. Es entstand ein Schaden von ca. 900,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/914200) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 gegen 05:42 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Quakenbrück mit seinem Pkw die Lager Straße in Richtung Quakenbrücker Straße. Er beabsichtigte nach rechts auf die Quakenbrücker Straße anzubiegen, hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Mann aus Quakenbrück auf seinem Fahrrad. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Bakum - Diebstahl von Wertstoffsammelstelle

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 in der Zeit zwischen 01:45 Uhr bis 02:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Wertstoffsammelstelle in der Sütholter Straße und entwendeten mutmaßlich Elektroschrott. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 gegen 14:25 Uhr befuhr ein 38-jähirger Mann aus Vechta mit einem e-Scooter die Holtruper Straße. Aufgrund eines fehlenden Versicherungskennzeichens kontrollierten Beamte der Polizei Vechta den Mann. Es stellte sich heraus, dass der e-Scooter nicht versichert war. Zudem hatte der 38-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert. Ein Test ergab einen Wert von 0,77 Promille. Ein Drogenvortest wies eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Amphetamin aus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 in der Zeit zwischen 15:20 Uhr bis 17:04 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi A6 in schwarz mit Diepholzer Ortskennung. Der Pkw war in einer Tiefgarage an der Straße Klingenhagen abgestellt worden. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pedelec-Fahrer

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 gegen 16:11 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Dinklage mit einem Pedelec die Fahrbahn der Sanderstraße in Richtung Dinklage. Hinter ihm fuhr ein 75-jähriger Mann aus Cappeln mit einem Pkw. Der 75-Jährige beabsichtigte den 16-Jährigen zu überholen, als der 16-Jährige plötzlich nach links abbog. Trotzdem Ausweichmanöver konnte der 75-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, bei welchem der 16-Jährige leicht verletzt wurde.

Lohne - Brand eines Traktors

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag, 26. Juni 2025 gegen 15:26 Uhr während der Fahrt ein Traktor in Brand. Der Fahrer, ein 60-jähriger Mann aus Lohne befand sich mit seinem Gespann aus Traktor und Anhänger mit Strohballen auf dem Südring. Er konnte den Anhänger noch rechtzeitig abkuppeln, sodass der Brand nicht auf den Anhänger und das Stroh übergriff. Der Traktor konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne und Brockdorf abgelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss / Widerstand

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 gegen 23:00 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Straße Lückenkamp. Hier wurde er durch Beamte der Polizei Vechta kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-Jährige zuvor alkoholischen Getränke konsumiert hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Der 47-Jährige versuchte sich durch fußläufige Flucht einer anstehenden Blutentnahme zu entziehen, dies misslang jedoch. Im Zuge des Fluchtversuches kam es zudem zu einer Widerstandshandlung, es wurde niemand verletzt. Die Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

