Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Pedelecfahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (12.05.2025) wurde eine 64-jährige Pedelecfahrerin gegen 7:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau auf dem Geh-/Radweg Am Zubringer Richtung Herford. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Bielefeld am Steuer eines Mercedes wollte vom Zubringer nach links auf die Lockhauser Straße abbiegen und kollidierte dabei mit der vorrangberechtigten Radlerin. Die Bad Salzuflerin, die einen Helm trug, wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Ersthelfer kümmerten sich vorbildlich um die Frau, bis die Rettungskräfte eintrafen. Mit dem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Klinikum geflogen. Inzwischen ist ihr Zustand stabil. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Bielefeld wurde für die Unfallaufnahme hinzugerufen. Der Sachschaden beträgt geschätzt 2000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die bislang nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell