POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug.

Lippe (ots) - In einem Park an der Hohenhauser Straße wurde ein 12-jähriger Fußgänger am Samstagabend (10.05.2025) bei einer Verkehrsunfallflucht leicht verletzt. Ein Kleinkraftrad, das mit zwei Personen besetzt war, fuhr auf dem Fußweg auf den Jungen und drei Mädchen zu. Der Junge musste ausweichen, trotzdem traf ihn das Zweirad noch und er stürzte. Der Fahrer ...

