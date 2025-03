POL-HI: Polizeikommissariat Sarstedt - Abschluss der Verkehrssicherheitswoche

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bereits am späten Nachmittag des 06.01.2025 soll es am Bahnhofsplatz in Hildesheim durch eine Gruppe Jugendlicher unmittelbar nacheinander zu zwei Raubtaten zum Nachteil eines 15-Jährigen sowie seines zur Tatzeit 16-jährigen Begleiters gekommen sein. Ermittlern des 6. Fachkommissariats gelang es in der Folge, mehrere minderjährige Tatverdächtige zu identifizieren. Nach ...

mehr