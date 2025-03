Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld (Leine) - Mann schläft am Steuer auf der B3 ein und fährt in den Graben - Führerschein beschlagnahmt

B3 Godenau/Dehnsen (rst)- Am Dienstag, den 18.03.2025 um 08:04 Uhr, kam es auf der B3 zwischen Godenau und Dehnsen zu einem Unfall. Der 65-jährige Fredener war auf der B3 in Richtung Hannover unterwegs, schlief nach eigenen Angaben am Steuer seines Pkw ein, kam zwischen Dehnsen und Godenau nach links von der Fahrbahn ab und kam schließlich im Graben zum Stehen. Der Pkw kollidierte hierbei auch mit einem Leitpfosten und es entstand ein Flurschaden im Graben. Ersthelfer kümmerten sich vorbildlich um den Unfallverursacher und verständigten die Polizei und einen Rettungswagen. Der Schaden wird hier auf etwa 250 Euro geschätzt. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Da der Fredener am Steuer eingeschlafen war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 zu melden.

