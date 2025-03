Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Dringend Tatverdächtiger wegen Betrugsdelikten in Untersuchungshaft - Polizei beschlagnahmt bei Dursuchung zahlreiche Beweismittel

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Im Rahmen eines unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim geführten Ermittlungskomplexes wegen mehrfachen Betruges, vollstreckten Beamte des 6. Fachkommissariats bereits am vergangenen Freitag (14.03.2025) einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 21-jährigen Hildesheimer. Dem dringend tatverdächtigen Mann wird zur Last gelegt, wiederholt betrügerische Käufe im Internet getätigt zu haben. Bei einer ebenfalls am Freitag durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnräume beschlagnahmte die Polizei zudem zahlreiche Beweismittel.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll sich der Tatverdächtige auf bislang unbekannte Weise Zahlungsdaten anderer Personen verschafft und über einen Zahlungsanbieter hochwertige Parfüms über das Internet bestellt haben. Die Waren sollen dann an die Anschrift des 21-Jährigen, Anschriften von Angehörigen oder an eine Packstation geliefert worden sein.

Die Verfolgungsbehörden gehen derzeit von 14 Fällen aus, bei denen sich der Tatverdächtige im Zeitraum von Ende Dezember des vergangenen Jahres bis Anfang Februar dieses Jahres einen rechtswidrigen Vermögensvorteil in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages verschaffte.

Der Einstieg in die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen beruht auf Erkenntnissen aus einem gesondert geführten Strafverfahren gegen eine nahestehende Person des Mannes. In diesem Zusammenhang geführte Recherchen führten die Ermittler auf die Spur des geschädigten Internethandels und letztendlich auch auf die Spur des Tatverdächtigen.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten die Ermittler u.a. diverse Parfüm-Flakons.

Der Beschuldigte ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Betrügereien in Erscheinung getreten. Im Dezember 2024 wurde Anklage vor dem Jugendschöffengericht gegen den Mann erhoben. Das Amtsgericht folgte nun einem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr gegen den Tatverdächtigen an. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

