POL-HI: Vandalen wüten am Bodenburger Schloss - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Alfeld (msc) - Am 17.05.2025 in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 11:30 Uhr ist es in dem Parkhaus im Walter-Gropius-Ring in Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei ist ein VW ID3 durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke, touchiert und beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000EUR. Zeugen, die Angaben zum ...

