POL-HH: 240909-3.Zwei Raubüberfälle auf Taxifahrer in Hamburg Altona-Altstadt und Hamburg-Neuallermöhe - Zeugenaufruf

Tatzeiten: a) 08.09.2024, 18:20 Uhr

b) 09.09.2024, 00:02 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Altona-Altstadt, Unzerstraße b) Hamburg-Neuallermöhe, Walter-Rudolphi-Weg

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Überfällen auf Taxifahrer in den Hamburger Stadtteilen Altona-Altstadt und Neuallermöhe. In einem Fall wurden zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen, welche sich heute vor einem Haftrichter verantworten müssen. Zu dem weiteren Fall sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

a) Nach derzeitigen Erkenntnissen beförderte ein 58-jähriger Taxifahrer zunächst zwei Männer in die Unzerstraße, wo er dann von den beiden mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Geldes aufgefordert wurde. Im Zuge des Überfalles versuchte der 58-Jährige vor den Männern wegzulaufen, wurde jedoch von diesen eingeholt und zu Boden gestoßen. Nachdem mehrere Passanten auf die Situation aufmerksam geworden und dem Geschädigten zu Hilfe gekommen waren, flüchteten die beiden Täter mit einem erbeuteten Handy in unterschiedliche Richtungen.

Ein 27-jähriger Zeuge konnte im Anschluss einen der Täter stellen und eine alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung nahm daraufhin den 35-jährigen Deutschen vorläufig fest.

Ein weiterer Zeuge konnte dem anderen Täter das erbeutete Handy wieder abnehmen und den Flüchtigen bis zu einem Wohnhaus in der Thedestraße folgen. Nachdem der couragierte Zeuge dem Geschädigten das Handy zurückgebracht hatte, verschwand dieser, ohne dass seine Identität festgestellt werden konnte.

Weitere Fahndungsmaßnahmen und eine Überprüfung der vom Zeugen beschriebenen Örtlichkeit führten zunächst nicht zur Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen.

Der 58-Jährige wurde durch den Überfall leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt. Während Beamtinnen und Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) die ersten Ermittlungen übernahmen, stellte sich der zweite Gesuchte, ein 43-jähriger Deutscher, am Polizeikommissariat 21 und wurde dort vorläufig festgenommen.

Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus.

Die Ermittlungen werden jetzt beim zuständigen Raubdezernat der Region Altona (LKA 124) fortgeführt.

b) Wenige Stunden später ereignete sich im Hamburger Stadtteil Neuallermöhe ein weiteres Raubdelikt zum Nachteil eines Taxifahrers. Nach den bisherigen Erkenntnissen des Raubdezernats der Region Bergedorf (LKA 173) fuhr ein 46-jähriger Taxifahrer zwei Männer in den Walter-Rudolphi-Weg. Während einer der Männer unter dem Vorwand Geld zu holen am Zielort ausgestiegen war und sich in unbekannte Richtung entfernt hatte, blieb der andere zunächst sitzen, bedrohte dann unvermittelt den Geschädigten mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Portemonnaies. Im Anschluss flüchtete dieser Mann mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen.

Beide Gesuchten wurden als circa 20 Jahre alt beschrieben und trugen helle Hosen. Einer der Männer trug darüber hinaus ein blaues Oberteil.

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

