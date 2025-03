Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Kontrolle von Shisha-Bars im Stadtgebiet Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (14./15.03.2025) haben Stadt und Polizei Hildesheim in einer gemeinsamen Aktion sechs Shisha-Bars kontrolliert. Neben festgestellten Beanstandungen an den vorgeschriebenen Kohlenmonoxid-Warnern und erhöhten CO-Werten in zwei Betrieben, beschlagnahmte die Polizei eine kleine Menge Shisha-Tabak und leitete in einem Fall ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf unerlaubte Veranstaltung von Glücksspielen ein.

Bei den Überprüfungen wurden in allen Shisha-Bars Mängel an den CO-Warnern wie beispielsweise leere Batterien festgestellt. In zwei Betrieben registrierten die Einsatzkräfte CO-Werte, die über dem maximal zulässigen Wert von 30 ppm (parts per million) lagen.

In einer Bar stellten die Polizeikräfte knapp drei Kilo unversteuerten Shisha-Tabak sicher und fertigten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten in einem weiteren Lokal drei illegal betriebene Fun-Game-Automaten (Glücksspielautomaten) und leiteten diesbezüglich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Etwaige Presseanfragen im Zusammenhang mit den CO-Warngeräten bzw. den erhöhten CO-Werten sind bitte an die Pressestelle der Stadt Hildesheim zu richten.

