Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfallflucht Essener Straße, Bakum Am Freitag, den 27.06.2025, gegen circa 14:40 Uhr befährt der Fahrer einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die Essener Straße in 49456 Bakum von Lüsche aus kommend in Richtung Vechta. Kurz vor der A1 kommt dem Fahrer in Höhe eines Waldstückes eine andere Sattelzugmaschine entgegen. Im Kurvenbereich kommt es zum Zusammenprall der beiden Sattelzugmaschinen, wobei beide Außenspiegel beschädigt werden. Die unfallverursachende Sattelzugmaschine entfernte sich im weiteren Verlauf unerlaubt vom Unfallort in Richtung Lüsche. Zeugen werden gebeten, sich bei entsprechenden Hinweisen bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Trunkenheitsfahrt, Dammer Straße, Steinfeld

Am Freitag, den 27.06.2025, gegen 23:38 Uhr, befährt ein 35 Jahre alter Herforder die Dammer Straße in Steinfeld. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle kann eine Alkoholbeeinflussung wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,26 Promille, zudem besitzt sein Pkw keinen gültigen Versicherungsschutz. Dem Beschuldigten wird die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell