Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 27./28.06.25

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf- Am Freitag, gegen 18.00 Uhr, wartet ein 10-Jähriger mit seinem Fahrrad in Lindern- Kleinenging an der Straße Zum Berg, um diese zu überqueren. Ein unbekannter PKW-Fahrer fährt an dem Kind vorbei und erfasst es leicht. Das Kind stürzt und verletzt sich dabei leicht. Der PKW-Fahrer flüchtet. Es handelt sich um einen dunklen PKW, vermutlich VW Passat. Das Kind wird ins Krankenhaus verbracht. Zeugen oder Hinweisgeber können sich mit der Polizei in Löningen in Verbindung setzen.

Trunkenheitsfahrt

Zum wiederholten Male wurde ein 46-Jähriger aus Garrel erwischt. Er befuhr am Samstag, gegen 01.30 Uhr, die B 72 in Emstek und wurde kontrolliert. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Aufgrund einer früheren Trunkenheitsfahrt lag gegen den Mann ein Fahrverbot vor. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall in Essen

Aufgrund eines Reifenplatzers gerät ein 58-Jähriger aus Gehrde am Freitag, gegen 17.40 Uhr, auf der Lange Straße in den Gegenverkehr. Dort kollidiert der PKW mit dem PKW einer 58-Jährigen aus Oldenburg. Es entsteht Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

