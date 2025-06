POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 28.06.2025 in dem Zeitraum von 18:20 bis 18:38 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Barßel den ordnungsgemäß abgeparkten PKW eines 36-jährigen Geschädigten aus Barßel. Zeugen werden nun gebeten sich bei der Polizei Friesoythe zu melden (04491-93390). Rückfragen bitte an: ...

