Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Kupferdiebstahl Am Samstag, 28. Juni 2025 in der Zeit zwischen 19:30 Uhr bis 20:10 Uhr gab sich eine derzeit unbekannte männliche Person als Handwerker aus und entwendete mehrere Kupferplatten eines Wohnhauses in der Hermann-Löns-Straße. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Garrel - Fahren unter ...

