Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 26. Juni 2025 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr beschädigten derzeit unbekannte unter anderem eine Scheibe der Eingangstür einer Schule in der Westmarkstraße. Eine weitere Scheibe wurde beschädigt sowie ein Türrahmen zerkratzt. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 30. Juni 2025 gegen 12:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Volkswagen Tiguan in schwarz, welcher am Fahrbahnrand der Dorfstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 400,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 30. Juni 2025 gegen 15:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Transporter im Vorbeifahren den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw, DAF. Die Fahrzeuge befanden sich auf der Glaßdorfer Straße. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 29. Juni 2025 22:00 Uhr bis Montag, 30. Juni 2025, 07:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Seat Leon in schwarz, welcher am Fahrbahnrand der Hauptstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 6.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell