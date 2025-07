Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - 15-jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle und verunfallt Am Sonntag, 29. Juni 2025 gegen 23:00 Uhr meldeten sich Angehörige bei der Polizei in Vechta und gaben an, dass ein 14-jähriger Jugendlicher soeben mit einem Pkw davon gefahren sei. Der Pkw kann gegen 23:50 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei Vechta in der Landwehrstraße angetroffen werden. Der Pkw wurde zu diesem Zeitpunkt ...

mehr