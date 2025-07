Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl von Kupferkabeln

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 07:15 Uhr meldete eine 54-jährige Frau aus Löningen, dass drei männliche Personen Kupferkabel von ihrem Grundstück in der Herzlaker Straße entwendet hätten. Einer der Männer konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 165-175cm groß - schlank - ca. 25 Jahre - dunkle Hose - weißes T-Shirt

Die Männer entfernten sich im Anschluss mit einem dunklen Pkw, Kombi. Es entstand ein Schaden von ca. 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cappeln - Brand einer Ackerfläche

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 14:20 Uhr geriet in der Straße Vosshöge, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eines Mähdreschers, eine Ackerfläche in Brand. Der Brand weitete sich auf den gesamten Acker aus, konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Cappeln und Cloppenburg gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Essen (Old.) - Brand einer Ackerfläche

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 16:20 Uhr geriet eine Strohballenpresse bei Arbeiten auf einem Acker an der Elstener Straße in Brand. Durch den Brand gerieten weitere Strohballen sowie ein daneben befindliches Waldstück in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Essen, Bevern, Lüsche und Elsten gelöscht werden.

Lindern - Brand nach Schweißarbeiten

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 17:10 Uhr kam es in der Werkstatt in der Straße Fleerweg bei Schweißarbeiten zum Brand. Eine Box mir Schlauchresten geriet in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehren Lindern und Peheim gelöscht werden. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 10:40 Uhr befuhr ein 42-jähriger Emsteker mit seinem Pkw die Eschstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Test verlief positiv hinsichtlich Amphetamin. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 07:15 Uhr kam es im Begegnungsverkehr auf der Cloppenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pkw die Cloppenburger Straße als ein entgegenkommender Lkw die Fahrbahn zu weit links befuhr. Hierdurch kam es zu einer seitlichen Berührung, der Pkw des 23-Jährigen wurde beschädigt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 08:20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw die Bokeler Straße, als ein entgegenkommender unbekannter Kradfahrer in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrfahrbahn kam. Der 36-Jährige musste ausweichen und und kollidierte mit der Leitplanke. Der unbekannte Kradfahrer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach unklarem Unfallhergang

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 19:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jähroge Frau aus Cappeln sowie eine 25-jährige Frau aus Großenkneten fuhren jeweils rückwärst, als es zu einem Zusammenstoß zwischen den Pkw kamen. Es entstand ein Schaden von ca. 650,00 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung zu setzen.

Cappeln - Kradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 18:55 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Krad die Bokeler Straße. Im Ausgang einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Seitengraben. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

