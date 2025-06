POL-NB: Einbrecher stehlen in benachbarten Betrieben

Dargun (ots) - Am Morgen des 23.06.2025 wurden den Beamten des Polizeihauptreviers Demmin Einbruchsdiebstähle in zwei Agrarbetrieben gemeldet. Es wurde zunächst bekannt, dass es zu einem Einbruch in eine Kartoffelhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Dargun kam. Hier haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Zugangstür gewaltsam geöffnet und im Anschluss aus mehreren Fahrzeugen ...

mehr