Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Dieseldiebstahl aus Agrarbetrieben

Dargun (ots)

Am Morgen des 23.06.2025 wurden den Beamten des Polizeihauptreviers Demmin Einbruchsdiebstähle in zwei Agrarbetrieben gemeldet. Es wurde zunächst bekannt, dass es zu einem Einbruch in eine Kartoffelhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Dargun kam. Hier haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Zugangstür gewaltsam geöffnet und im Anschluss aus mehreren Fahrzeugen insgesamt schätzungsweise 1.000 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Es entstand ein Schaden von insgesamt 3.000 Euro.

In derselben Nacht kam es in einem nahegelegenen Dorf, Wolkow, ebenfalls zu einem Diebstahl von Motorenöl. Hier haben bislang unbekannte Täter in eine Biogasanlage eines Landwirtschaftsbetriebes eingebrochen. Vor Ort konnten Beschädigungen an einer gewaltsam geöffneten Eingangstür eines Containers, in dem sich Öltanks befinden, festgestellt werden. Aus einem der Tanks wurden circa 300 Liter Motorenöl entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg übernahm die Spurensicherung am Tatort.

Ob und inwieweit die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen. Bei Hinweisen und hilfreichen Anhaltspunkten melden Sie sich bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell