Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mann verpasst Frau im Bus eine Kopfnuss - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots)

Nachdem es am 6. Juni nachmittags zu einem Vorfall am Busbahnhof in Neubrandenburg gekommen ist, haben die Auswertungen der bisherigen Hinweise leider nicht dazu geführt, dass der Täter identifiziert werden konnte.

Daher wendet sich die Kripo mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Am Freitag vor dem Pfingstwochenende ist gegen 14:30 Uhr der Bus der Linie 5 am Busbahnhof angekommen. Eine 27-jährige Deutsche stieg aus, musste aber warten, da vor ihre eine Frau war, die wegen einer Beeinträchtigung nicht so schnell aussteigen konnte. Der Täter drängelte von hinten, die junge Frau erklärte ihm die Situation.

Der Täter gab der Frau daraufhin eine Kopfnuss direkt ins Gesicht, wodurch sie leicht verletzt wurde. Er lief dann zum Bus der Linie 9 und fuhr darin ab.

Die Betroffene beschreibt den Mann wie folgt: etwa 30 Jahre alt, wahrscheinlich Deutscher, er soll dunkel gekleidet gewesen sein, hatte einen Kinderwagen dabei, in dem auch ein Kind gewesen sein soll.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Mann hat, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell