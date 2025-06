Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Wieder Fremde im Haus "auf Zimmersuche"

Grabowhöfe (ots)

In der Müritzregion sind derzeit wieder Verdächtige unterwegs, die sich in Häuser schleichen und sich umschauen. Wenn sie entdeckt werden, dann geben Sie vor, entweder auf der Suche nach einer bestimmten Herberge zu sein. Manchmal tun sie aber auch so, als würden sie genau in dem Haus Ferienzimmer vermuten.

Gerade gestern gab es wieder einen Vorfall in Grabowhöfe. Ein 62-Jähriger stellte zwei fremde Männer in seinem Haus fest und verjagte sie schließlich mit der Drohung, die Polizei zu rufen.

Bei den Männern soll es sich um einen Polen und möglicherweise um einen Afghanen gehandelt haben. Der Pole wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, circa 45-50 Jahre alt, untersetzt gebaut, rundes Gesicht, trug helles Hemd. Der mutmaßliche Afghane wird so beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, circa 30-35 Jahre alt, schmächtig gebaut, schwarze kurze Haare, mittellanger Vollbart, trug dunkle Sachen.

Sie rasten mit einem dunklen (vermutlich schwarz oder blau) Audi A6 mit dem Kennzeichen PZ7U798 in Richtung Baumgarten davon.

Es gab in letzter Zeit immer wieder solche Situationen im Müritzkreis, worüber die Polizei auch berichtet und vor denen die Polizei auch gewarnt hat. Wer solche Leute in seinem Haus oder auf dem Grundstück feststellt oder Menschen in Dörfern oder Straßen, die vermeintlich Häuser ausspähen, ruft bitte direkt die Polizei unter 110!

Nachbarn sollten dabei auch immer ein Auge auf die Häuser um sich herum haben, vor allem, wenn deren Bewohner gerade nicht zu Hause sind. Zudem sollte auch auf dem Dorf die Tür verschlossen werden, gerade mit Schlössern, die von außen einen Türdrücker haben.

Vorstellbar ist auch, dass die Fremden teilweise bewusst dann in Häuser gehen, wenn die Bewohner auch da sind, um zu prüfen, wer die Bewohner sind, also ob es sich zum Beispiel um eher betagte Senioren handelt.

Die Polizei geht davon aus, dass Mitglieder von Banden speziell darauf angesetzt sind, Häuser auszuspähen auf mögliches Diebesgut, um zu einem späteren Zeitpunkt einzubrechen und zuvor festgestellte Wertsachen zu stehlen.

Die Kripo Waren ermittelt im aktuellen Fall. Sollte es weitere Bürger geben, die von solchen ungebetenen Gästen in jüngster Zeit Besuch hatten, wenden diese sich bitte an die Polizei Waren unter 03991 / 1760. (Im akuten Fall aber unbedingt - wie oben beschrieben - an die 110.)

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell