FW Rheingau-Taunus: 15 Verletzte bei Wohnhausbrand in Taunusstein

Rüdesheim am Rhein (ots) - Bei einem Gebäudebrand in Rüdesheim Assmannshausen wurden am heutigen Samstagmittag vier Personen verletzt. Gegen 12:18 Uhr meldete ein Anrufer der Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises über den Notruf eine massive Rauchentwicklung aus einem Dach. Schon nach kurzer Zeit brannte bereits der gesamte Dachstuhl und das Feuer griff auf das darunterliegende Stockwerk über. Aufgrund der ...

