Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Einfamilienhaus in Idstein abgebrannt - Rauchmelder retten Bewohnerin und Hund

Idstein (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in der Schützenhausstraße in Idstein zum Brand eines Einfamilienhauses. Das Gebäude brannte komplett nieder. Dank der installierten Rauchmelder wurde die Bewohnerin rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam und konnte sich sowie ihren Hund unverletzt retten.

Um 5 Uhr wurde der Leitstelle über Notruf ein Wohnungsbrand am Ortsrand von Idstein gemeldet. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte stand bereits ein Anbau in Flammen. Aus dem kompletten Dach des einstöckigen Hauses drang dichter Qualm. Trotz eines massiven Löschangriffs konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass nach kurzer Zeit das komplette Haus in Flammen stand.

Die Bewohnerin wurde von Rauchmeldern gerade noch rechtzeitig geweckt, konnte sich und ihren Hund ins Freie retten und blieb unverletzt. Ohne Rauchmelder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Feuer für sie anders geendet hätte. Für die Dame wurden eine Notunterkunft sowie Ersatzkleidung durch die Stadt Idstein organsiert.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung, die zuerst Richtung Idstein, später Richtung Niedernhausen zog, wurde die Bevölkerung gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zeitweise wurde Wasser aus acht Rohren, auch von einer Drehleiter aus, auf das Feuer gegeben. Dennoch war das Feuer erst nach über zwei Stunden unter Kontrolle.

Um an alle Brandstellen heranzukommen, musste ein Großteil des Gebäudes aufwändig mit einem Bagger eingerissen und abgetragen werden. Die Bevölkerungswarnung musste bis 11:45 Uhr aufrechterhalten werden. Die abschließenden Löscharbeiten dauern derzeit (12:30 Uhr) noch an.

Für den arbeits- und zeitintensiven Einsatz waren alle Freiwilligen Feuerwehren aus Idstein, ein Löschzug der Feuerwehr Aarbergen sowie die Drohnenstaffel der Feuerwehr Niedernhausen im Einsatz. Die rund 125 Einsatzkräfte wurden von der ehrenamtlichen Versorgungsgruppe des ASB verpflegt.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird jedoch mehrere Hunderttausend Euro betragen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht an der Hand verletzt und im Krankenhaus versorgt.

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell