Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Frau mit Mädchen stiehlt Geldbörse im Einkaufsmarkt

Neustrelitz (ots)

Gestern Mittag ist wieder eine Seniorin beim Einkaufen Opfer eines Geldbörsen-Diebstahls geworden. In einem Einkaufsmarkt in Neustrelitz in der Kirschenallee wurde der Frau gegen 11:40 Uhr das Portemonnaie aus der Tasche gestohlen, während sie diese im Einkaufswagen kurz unbeaufsichtigt ließ. Als sie an der Kasse zahlen wollte, merkte sie den Diebstahl.

Kurz zuvor war ihr eine Frau mit einem kleinen Mädchen aufgefallen, die gegen ihren Einkaufswagen stieß. Die etwa 40 Jahre alte Frau trug ein hellblaues Oberteil und hatte zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Diebstahls lange schwarze Haare. Sie sprach mit dem etwa sieben bis acht Jahre alten Mädchen in einer anderen fremden Sprache. Da im Portemonnaie auch die EC-Karte der Frau war, ging sie sofort zu ihrer Bank, um die Karte sperren zu lassen.

Leider hatte die mutmaßliche Diebin bereits kurz zuvor etwa zwischen 11:50 Uhr und 11:55 Uhr mit der Karte in der Filiale in der Karbe-Wagner-Straße, die in der Nähe des Einkaufsmarkt ist, im Beisein des kleinen Mädchens Geld abgehoben. Der Gesamtschaden wird dadurch auf etwa 1200 Euro geschätzt.

Aufgrund der Videoaufzeichnungen können die Frau und das Kind wie folgt beschrieben werden: Die Frau trug ein hellblaues Oberteil, eine blaue Hose, ein schwarzes Cappy, schwarze Sandalen, eine schwarze Umhängetasche und hatte lange dunkle Haare. Das Mädchen trug helle Oberbekleidung, eine dunkle Hose und helle Schuhe und hatte schwarze Haare.

Wem die Frau mit dem Mädchen im Einkaufsmarkt, in der Bank oder auch sonst in dem Bereich aufgefallen ist, wendet sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258 224.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche und appelliert an alle, beim Einkaufen unbedingt Handtaschen und Geldbörsen geschlossen immer am Körper zu tragen und nicht unbeaufsichtigt im Wagen liegen zu lassen.

Die Kriminalpolizei Neustrelitz hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell