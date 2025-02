Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seth - Täter erbeuten bei Wohnungseinbruchdiebstahl geringe Menge Münzgeld und Ring - Polizei sucht Zeugen

Seth (ots)

Am 27.02.2025 (Donnerstag) ist es in der Berliner Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Neben einem Glas mit Münzgeld haben der oder die Täter noch einen Ring entwendet.

Die Bewohner waren lediglich in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.20n Uhr nicht anwesend. In diesem Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut. Neben einem Glas mit Münzgeld mit ca. 100,- Euro Inhalt wurde noch ein Ring entwendet, dessen Wert vorerst noch nicht beziffert werden konnte.

Die ermittlungsführende Dienststelle bei der Kriminalpolizei Pinneberg erhofft sich nun Zeugenhinweise von Personen, die in dem genannten Tatzeitraum oder kurz zuvor verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht haben. Diesbezügliche Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

